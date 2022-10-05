Самарского водителя грузовика осудили за сбитую на переходе женщину

149

Действия мужчины квалифицированы следствием как причинение тяжкого вреда здоровью.

В ноябре 2020 года в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя грузового автомобиля «МАЗ». Двигаясь по Московскому шоссе в направлении ул. Советской Армии, 38-летний водитель грузовика в нарушении требований п.6.2,6.13 ПДД РФ допустил проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия 26-летняя местная жительница получила множественные травмы, которые были квалифицированы следствием как тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя органом следствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», после проведения судебных экспертиз, возбуждено уголовное дело. Следствием собраны доказательства того, что фигурант имел возможность, оценив дорожную ситуацию, заранее остановиться и избежать наезда на пешехода. Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся, частично возместил ущерб пострадавшей.

Судья в ходе судебного заседания доказательства, собранные по уголовному делу признал достаточными для вывода о виновности подсудимого в полном объеме предъявленного ему обвинения.

Октябрьский районный суд г. Самары назначил мужчине наказания в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.