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Самарский подросток хотел приобрести щенка, но вместо этого лишился 15 000 рублей

8 февраля 2023 09:58
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Самарский подросток хотел приобрести щенка, но вместо этого лишился 15 000 рублей

17-летний житель областного центра на одной из Интернет-площадок бесплатных объявлений о продаже щенка. Связавшись с продавцом и договорившись о цене, молодой человек перевел на указанные собеседником реквизиты денежные средства на общую сумму 15 000 рублей. После этого продавец  перестал выходить на связь, животное и денежные средства парень также не получил. Молодой человек рассказал полицейским, что знал о подобных мошенничествах при общении с продавцами на Интернет-площадках, но его привлекла низкая цена за щенка. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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