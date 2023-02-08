Самарский подросток хотел приобрести щенка, но вместо этого лишился 15 000 рублей

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17-летний житель областного центра на одной из Интернет-площадок бесплатных объявлений о продаже щенка. Связавшись с продавцом и договорившись о цене, молодой человек перевел на указанные собеседником реквизиты денежные средства на общую сумму 15 000 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, животное и денежные средства парень также не получил. Молодой человек рассказал полицейским, что знал о подобных мошенничествах при общении с продавцами на Интернет-площадках, но его привлекла низкая цена за щенка. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.