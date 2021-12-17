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Самарский Минтранс выставил претензии дорожному подрядчику после смертельного ДТП

17 декабря 2021 11:45
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Самарский Минтранс выставил претензии дорожному подрядчику после смертельного ДТП

Областной минтранс через суд заставляет компанию «XXI век» устранить недостатки ремонта улицы Демократической, в ДТП на которой 7 ноября погибли два молодых человека.

Машину, шедшую в 6.30 утра выходного дня на далекой от разрешенной скорости, занесло на мокрой дороге, она потеряла управление и врезалась в столб. Сразу после происшествия депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал одной из возможных причин аварии глубокие колеи на проезжей части.

Областной арбитраж зарегистрировал иск от министерства транспорта к подядчику, занимавшемуся ранее ремонтом этого участка дороги — ООО «НПФ «XXI век» 7 декабря – ровно через месяц после смертельной аварии.

Контракт на капремонт Демократической был подписан в марте 2016 года. Его стоимость составила 285,5 млн рублей, из которых подрядчику перечислили 248 млн. Сэкономлены были не только бюджетные средства. «XXI век» сильно досрочно завершил работы: контрактом дедлайн был определен в 1 ноября 2017 года, а в реальности стороны расторгли договор по взаимному согласию уже в конце 2016-го – по причине «исполнения обязательств».

В результате быстрее должен был истечь и гарантийный срок выполненных работ. На верхний слой асфальтового покрытия он определен в 5 лет и истекает соответственно в конце этого месяца.

По предположению депутата Госдумы Александра Хинштейна, заказчик – министерство транспорта и автодорог Самарской области – мог намеренно не выставлять претензии подрядчику по качеству выполненного ремонта. Если эта версия верна, то если бы не ДТП 7 ноября, ведомство Ивана Пивкина могло дождаться срока окончания гарантии и выставить объект на новые торги. .

Александр Хинштейн в связи с ДТП 7 ноября и состоянием улицы Демократической обратился в областную прокуратуру, которая сейчас проводит по этому поводу проверку. Депутат намерен обратиться в надзорный орган и по другим контрактам на капремонт дорог, срок гарантии на который истекает в ближайшее время, сообщает Обозрение.

Теги: БДД ДТП

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