Самарский алиментщик отправился под арест

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Под арест на 5 суток отправили жителя Самарской области, игнорирующего родительские обязательства по выплате средств на содержание своего ребенка. Он накопил долг в 72 тысячи рублей.

В отделении судебных приставов Елховского района Самарской области в отношении 34-летнего жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей. Сотрудниками Службы мужчина предупреждался о необходимости скорейшего погашения задолженности перед ребенком. Однако на путь исправления житель области становиться не спешил, в результате чего был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». По итогам рассмотрения материалов дела должник был признан виновным и отправлен на обязательные работы. Однако алиментщик к исполнению наказания не приступил.

За уклонение от исполнения наказания судебным приставом-исполнителем в отношении должника был составлен протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд назначил мужчине 5 суток ареста.

После освобождения за должником сохранятся обязанности и по содержанию своего ребенка, и по отбытию обязательных работ.