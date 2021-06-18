Самарский алиментщик оплатил 120 тысяч долга, чтобы улететь на Кипр

56

Суд обязал жителя Самарской области после развода с бывшей супругой перечислять ей на содержание их общего ребенка ¼ часть своего ежемесячного дохода. Однако мужчина, не желая исполнять своих обязательств, скрылся от экс-супруги и сына за границей. За время нахождения должника за пределами России, его долг составил 121 тысячу рублей.

В отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Самары в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. В ходе проведения разыскных мероприятий было установлено, что в скором времени мужчина должен будет вернуться в Самару для участия в судебном заседании.

В рамках исполнительного производства с целью предотвращения возможности покинуть страну в отношении должника было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов была сообщена информация о розыске мужчины.

Судебными приставами по ОУПДС алиментщик был выявлен в момент прохождения досмотра в Самарском областном суде. Для вручения требований об оплате задолженности в здание суда вызван судебный пристав-исполнитель. Сотрудник Службы предупредил должника об ограничении его в праве выезда за пределы страны и иных последствиях дальнейшего непогашения задолженности.

В связи с тем, что мужчина собирался в ближайшее время покинуть Самару и отправиться на Кипр, алиментщик полностью оплатил долг в 121 тысячу рублей и сообщил место работы, куда судебным приставом-исполнителем направлено постановление об удержании алиментных платежей.