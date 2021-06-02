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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарские приставы взыскали ущерб с управляющей компании

2 июня 2021 12:59
131
Самарские приставы взыскали ущерб с управляющей компании

Судебные приставы помогли жильцу последнего этажа, чью квартиру затопило из-за прорыва трубы отопления на чердаке, получить с управляющей компании компенсацию.

Мужчина обратилась в суд за возмещением материального ущерба, причиненного в результате затопления его квартиры. Установлено, что управляющая компания не обеспечивала надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, в результате чего при включении отопления прорвало трубу в чердачном помещении, произошел залив квартиры, принадлежащей истцу. Суд исковые требования о возмещении ущерба удовлетворил и обязал компанию выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере более 229 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании материального ущерба поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самара.

Судебным приставом-исполнителем руководство компании уведомлено о возбуждении исполнительного производства. В добровольном порядке задолженность должник не погашал. Судебным приставом-исполнителем направлено требование о предоставлении транспортного средства, принадлежащего управляющей компании, для составления акта описи и ареста. После применения данной меры, организация полностью погасила задолженность в размере более 229 тысяч рублей.

Теги: судебные приставы управляющая компания штраф

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