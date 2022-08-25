Самарские приставы следят за запретом стройки

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Судебные приставы следят за тем, чтобы решение суда о запрете строительства на 5-ой просеке было исполнено.

В Межрайонным отдел по исполнению особых исполнительных производств и розыску на исполнение поступил исполнительных документ о запрете на осуществление организацией строительных работ и заключение договоров участия в долевом строительстве. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем совершаются ежедневные выезды на место проведения строительства. На данный момент строительные работы не производятся. С площадки вывозится мусор.

Исполнительное производство находится на контроле. В случае, если организация перейдет к строительных работам, ее ожидает привлечение к установленной законом ответственности.