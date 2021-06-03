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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарские приставы помогли работникам предприятия получить 800 тысяч рублей зарплаты

3 июня 2021 12:49
96
Самарские приставы помогли работникам предприятия получить 800 тысяч рублей зарплаты

Судебные приставы Самарской области взыскали с предприятия задолженность по зарплате перед работниками. Сумма долга составила свыше 800 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Приволжского района Самарской области в отношении организации возбудили 51 исполнительное производство о взыскании заработной платы. Судебным приставом-исполнителем руководству предприятия вручено постановление о возбуждении исполнительных производств и дан срок для добровольного исполнения решения суда. Предприятие требования исполнительных документов не исполнило. 

В рамках исполнительного производства о взыскании заработной платы судебным приставом-исполнителем руководство унитарного предприятия предупреждено о применении в случае не исполнения решения суда к должнику мер принудительного характера, среди которых и взыскание исполнительского сбора в размере 7 % от суммы задолженности, но не менее 10 тысяч рублей по каждому исполнительному производству в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

После получения предупреждения должник, не желая увеличивать задолженность на полмиллиона рублей, полностью погасил долг перед работниками в размере 830 тысяч рублей. 

Теги: задолженность зарплата судебные приставы

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