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Самарские приставы конфисковали устройства для подачи световых спецсигналов

6 апреля 2022 09:40
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Самарские приставы конфисковали устройства для подачи световых спецсигналов

За незаконную установку устройств для подачи специальных световых сигналов жителя Самары лишили прав на управление транспортным средством. Светодиодные сигналы, которые он установил на свою иномарку, конфисковали судебные приставы. 

Житель областной столицы решил провести апгрейд своего автомобиля. Мужчина установил на «Toyota Camry» устройство для подачи специальных световых сигналов. Однако сотрудники правоохранительных органов идею не оценили и составили в отношении автолюбителя административный протокол по ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид"». 

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок в 1 год с конфискацией 2 световых диодных сигналов. 

Исполнительный лист поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства совершили выход по месту жительства нарушителя и конфисковали у него устройство для подачи световых спецсигналов. Орудие совершения правонарушения передали в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

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