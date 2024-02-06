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Самарец же находился в федеральном розыске, и вновь пытался совершить хищение

6 февраля 2024 11:16
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Самарец же находился в федеральном розыске, и вновь пытался совершить хищение

Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя областного центра, который скрывался от суда.

В ночное время группа задержания вневедомственной охраны находилась на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, установленной в гипермаркете на улице Физкультурной. Росгвардейцы незамедлительно проследовали на место происшествия.

Работники службы безопасности крупной торговой сети объяснили патрульным, что с помощью камер видеонаблюдения выявили молодых людей, намеревающихся похитить товар. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей – при себе у них находились предметы, которые они пытались вынести из торгового зала. Установив личности правонарушителей, стражи правопорядка выяснили, что один из них – житель Самары 2000 года рождения, объявлен в федеральный розыск. Тольяттинские полицейские искали его как обвиняемого, скрывшегося от правосудия.  

Росгвардейцы передали задержанных своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Теги: Росгвардия

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