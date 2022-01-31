Самарец задолжал троим детям свыше полумиллиона рублей

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Судебные приставы установили местонахождение 37-летнего жителя Самарской области, уклонявшегося от уплаты алиментов 3 своим детям.

После развода суд обязал мужчину выплачивать ежемесячно бывшей супруге на содержание двух дочерей и сына по 5,5 тысяч рублей. На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении жителя областной столицы было возбуждено исполнительное производство.

На протяжении длительного времени мужчина уклонялся от исполнения своих обязательств. Официально трудоустроиться алиментщик не пытался и на требования судебного пристава явиться на прием не реагировал. Не удавалось застать его и по месту жительства.

В результате в отношении алиментщика было заведено разыскное дело. В ходе проведения исполнительного розыска сотрудниками Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам и розыску место нахождения мужчины было установлено. Должник был доставлен в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

Судебным приставом-исполнителем в отношении алиментщика, задолжавшего своих детям 577 тысяч рублей, был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных». Суд назначил ему наказание в виде 70 часов обязательных работ.

В дальнейшем, если мужчина так и продолжит избегать своих обязательств, он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.