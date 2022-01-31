Я нашел ошибку
Главные новости:
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище
Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище
Самарец задолжал троим детям свыше полумиллиона рублей
Самарец задолжал троим детям свыше полумиллиона рублей
Мошенники убеждают жителей Самарской области людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета
Мошенники убеждают жителей Самарской области людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета
Жители Новокуйбышевска массово жалуются на участившиеся случаи нападения бродячих собак
Жители Новокуйбышевска массово жалуются на участившиеся случаи нападения бродячих собак
Ревакцинированные препаратом "Спутник Лайт" в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту
Ревакцинированные препаратом "Спутник Лайт" в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту
Строителям новой станции метро в Самаре разрешили работать ночью
Строителям новой станции метро в Самаре разрешили работать ночью
Похороны Леонида Куравлёва пройдут во вторник, 1 февраля
Похороны Леонида Куравлёва пройдут во вторник, 1 февраля
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
-1.13
EUR 86.64
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец задолжал троим детям свыше полумиллиона рублей

31 января 2022 09:54
78
Самарец задолжал троим детям свыше полумиллиона рублей

Судебные приставы установили местонахождение 37-летнего жителя Самарской области, уклонявшегося  от уплаты алиментов 3 своим детям. 

    После развода суд обязал мужчину выплачивать ежемесячно бывшей супруге на содержание двух дочерей и сына по 5,5 тысяч рублей. На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении жителя областной столицы было возбуждено исполнительное производство.

На протяжении длительного времени мужчина уклонялся от исполнения своих обязательств.  Официально трудоустроиться алиментщик не пытался и на требования судебного пристава явиться на прием не реагировал. Не удавалось застать его и по месту жительства.

В результате в отношении алиментщика было заведено разыскное дело. В ходе проведения исполнительного розыска сотрудниками Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам и розыску место нахождения мужчины было установлено. Должник был доставлен в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. 

Судебным приставом-исполнителем в отношении алиментщика, задолжавшего своих детям 577 тысяч рублей, был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных». Суд назначил ему наказание в виде 70 часов обязательных работ. 

В дальнейшем, если мужчина так и продолжит избегать своих обязательств, он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы помогли получить сотрудникам предприятия региона 2,5 миллиона рублей
27 января 2022, 13:16
Судебные приставы помогли получить сотрудникам предприятия региона 2,5 миллиона рублей
Руководитель одного из предприятий не выплачивал зарплату своим подчиненным в течение нескольких месяцев. Происшествия
586
Судебные приставы в Октябрьское помогли жильцам многоквартирного дома сохранить денежные средства
27 января 2022, 09:52
Судебные приставы в Октябрьское помогли жильцам многоквартирного дома сохранить денежные средства
    Собственники жилых помещений МКД обратились в суд с заявлением о признании незаконными действия ТСЖ по начислению платы за услугу отопления. Криминал
579
Судебные приставы добились, чтобы самарчанке заменили рассыпавшуюся на осколки дверь
26 января 2022, 12:42
Судебные приставы добились, чтобы самарчанке заменили рассыпавшуюся на осколки дверь
В процессе использования предметов дверь, без видимых на то причин, распалась на несколько крупных осколков. Происшествия
644
В центре внимания
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
31 января 2022  10:09
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
31
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 января 2022  13:49
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
560
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
29 января 2022  13:38
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
870
Участники обсудили промежуточные результаты и перспективы дальнейшей реализации значимого проекта, имеющего для нашего региона важнейшее религиозное, культурное и туристическое значение.
28 января 2022  20:20
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле
977
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
28 января 2022  13:11
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
910
Весь список