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Самарец задолжал по штрафам ГИБДД 342 тысячи рублей

22 апреля 2021 13:55
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Самарец задолжал по штрафам ГИБДД 342 тысячи рублей

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Самаре в отношении автолюбителя, неоднократно нарушавший правила дорожного движения и оштрафованный на 300 с лишним тысяч рублей, на исполнении находилось 18 исполнительных производств.

В рамках исполнительного производства должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Однако мужчина продолжал уклоняться от оплаты штрафов. В отношении должника были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора.

Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительных производств в отношении принадлежащего должнику автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» составлен акт описи и ареста. Мужчина был предупрежден, что в случае непогашения задолженности иномарка будет передана на реализацию. 

Уже на следующий день должник предоставил судебному приставу-исполнителю квитанцию о полном погашении задолженности. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: арест судебные приставы штраф

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Комментарии

22 апреля 2021 14:06
Павел
Странные люди, копят штраф, а когда прижмут, сразу оплачивают, значит деньги есть... что же мешает платить сразу, если не нарушать не получается
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