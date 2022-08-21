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Самарец за 10 000 рублей фиктивно прописал у себя в квартире 20 иностранцев

21 августа 2022 12:22
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Самарец за 10 000 рублей фиктивно прописал у себя в квартире 20 иностранцев

Участковые уполномоченные полиции отдела полиции №9 Управления МВД России по г. Самаре выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель 1967 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 20 граждан из ближнего зарубежья по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного на ул. Буянова, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее судим за совершение кражи. Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции предупреждают, что противоправные действия граждан, связанные с фиктивной постановкой на учет иностранцев, способствуют формированию незаконной миграции на территории РФ. За фиктивную постановку иностранных граждан предусмотрена в установленном порядке уголовная ответственность.

Теги: Уголовное дело

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