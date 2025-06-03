Самарец возил людей вне кабины машины

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В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили факт грубого нарушения Правил дорожного движения: 29 мая в дневное время, водитель, управляя автомобилем Lada Priora по улице Луначарского города Самары, осуществлял перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства.



Во время проверки сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре установили личность нарушителя и его местонахождение. В ходе опроса местный житель 2002 года рождения сознался в совершении противоправного деяния.



Полицейскими в отношении молодого человека составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля), ст. 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством, водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности)



Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дороге, а также обращают внимание граждан на необходимость своевременного информирования правоохранительных органов о совершаемых правонарушениях.