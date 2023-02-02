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Самарец вернул сына бывшей жене после общения с судебными приставами

2 февраля 2023 11:30
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Самарец вернул сына бывшей жене после общения с судебными приставами

После расставания мать и отец не могли самостоятельно определить место жительства своего десятимесячного сына. Женщина обратилась в суд, где было принято решение о передаче ребенка ей.

На основании решения суда в отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары возбуждено исполнительное производство о передаче несовершеннолетнего ребенка матери. Однако должник добровольно решение суда не исполнял.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель совместно с психологом и представителями органов опеки и попечительства выехал  по месту нахождения должника. После длительного общения с сотрудниками Службы мужчина передал сына бывшей супруге.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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