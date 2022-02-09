Самарец торговал нелегальным алкоголем

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Судебные приставы Советского района г. Самары конфисковали у местного жителя спиртосодержащую продукцию. Мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и торговал алкоголем без соответствующей документации.

Мужчина, являясь физическим лицом, незаконно реализовал алкогольную продукцию известных зарубежных и отечественных марок в одном из торговых павильонов города. Изучив материалы дела, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией нелицензированной алкогольной продукции.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы выехали по адресу магазина и составили акт изъятия конфискованного имущества, которое передано для дальнейшего уничтожения. Должника также предупредили об ответственности, грозящей ему в случае неуплаты штрафа. Не желая усугублять ситуацию, мужчина исполнил решение суда.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.