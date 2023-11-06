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Самарец разрешил спор по алиментам тем, что подарил ребенку квартиру

6 ноября 2023 11:53
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Самарец разрешил спор по алиментам тем, что подарил ребенку квартиру

Мужчина, задолжавший по алиментам более 970 тысяч рублей, подарил несовершеннолетнему ребенку квартиру. Это позволило жителю г. Самары разрешить конфликт с бывшей супругой мирным путем.

В отношении жителя областной столицы  в отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов в размере ¼ части ежемесячного дохода. Отец о своих обязательствах знал, но  исполнять их не спешил, в результате чего сумма долга перед ребенком достигла 970 тысяч рублей.

Сотрудник Службы уведомил должника, что уклонение от обязательств по содержанию ребенка может обернуться административной или уголовной ответственностью. Кроме того, судебный пристав-исполнитель неоднократно беседовал с должником о том, что забота о ребенке — это их с бывшей супругой общая обязанность и внимание от отца не менее важно.

Это побудило отца переосмыслить свой взгляд на сложившуюся ситуацию. Мужчина оформил дарственную на принадлежащую ему квартиру в пользу ребенка. Родители несовершеннолетнего помирились и взыскательница отозвала исполнительный лист.

На основании полученного от нее заявления судебный пристав окончил исполнительное производство.

 

 

Теги: Судебные приставы

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