Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы рассказали, что способно повысить производительность и эффективность их труда
Самарцы рассказали, что способно повысить производительность и эффективность их труда
Самарец лишился миллиона, пытаясь продлить договор на телефон
Самарец лишился миллиона, пытаясь продлить договор на телефон
Самарский театр драмы представит в декабре премьеру спектакля "Маленький принц"
Самарский театр драмы представит в декабре премьеру спектакля "Маленький принц"
Самарец погасил долг перед детьми в миллион рублей
Самарец погасил долг перед детьми в миллион рублей
В управлении по конвоированию УФСИН России по Самарской области прошла экскурсия для учеников школы города Самары
В управлении по конвоированию УФСИН России по Самарской области прошла экскурсия для учеников школы города Самары
Жители Самарской области читают глянцевые журналы, чтобы отвлечься от проблем и стресса
Жители Самарской области читают глянцевые журналы, чтобы отвлечься от проблем и стресса
Президиум комиссии Госсовета по промышленности под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрел отраслевые предложения в нацпроекты технологического лидерства
Президиум комиссии Госсовета по промышленности под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрел отраслевые предложения в нацпроекты технологического лидерства
В Самарской области состоялся трехдневный инспекционный тур Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность»
В Самарской области состоялся трехдневный инспекционный тур Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность»
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 106.19
-0.99
EUR 112.02
-0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец погасил долг перед детьми в миллион рублей

4 декабря 2024 11:27
86
Самарец погасил долг перед детьми в миллион рублей

Судебные приставы Кировского района г. Самары взыскали с должника-алиментщика свыше 1 миллиона рублей в пользу детей.

После развода житель г. Самары стал избегать исполнения своих родительских обязательств и оказания материальной поддержки детей. За время уклонения от уплаты алиментов у него накопилась задолженность в размере свыше 1,2 миллиона рублей.

В рамках исполнительного производства в отношении должника сотрудники Службы вынесли постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и в праве пользования спецправом на управление транспортными средствами, постановления об обращении взыскания на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства и получаемую мужчиной заработную плату. Также судебным приставом-исполнителем было установлено, что алиментщик имеет в собственности автотранспортное средство, которое с целью дальнейшей реализации в счет погашения долга было арестовано.

В результате принятых сотрудниками органов принудительного исполнения мер отец двоих несовершеннолетних детей выплатил им всю сумму задолженности по алиментам.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы Самары заставили бьюти-мастера пройти флюорографическое обследование
02 декабря 2024, 13:53
Судебные приставы Самары заставили бьюти-мастера пройти флюорографическое обследование
Должница предоставила сотрудникам Службы результаты обследования, после чего исполнительное производство окончили. Общество
524
Самарчанка заплатила почти 850 тысяч рублей алиментов после ареста недвижимости
29 ноября 2024, 10:28
Самарчанка заплатила почти 850 тысяч рублей алиментов после ареста недвижимости
Сын проживает с отцом. Происшествия
588
Житель Самарской области заплатил полмиллиона за незаконную вырубку леса
28 ноября 2024, 15:06
Житель Самарской области заплатил полмиллиона за незаконную вырубку леса
За уничтожение свыше ста сосен мужчина был привлечен к уголовной ответственности. Происшествия
597
В центре внимания
парки Самары начали подготавливать к Новому году
4 декабря 2024  10:16
Парки Самары начали подготавливать к Новому году
112
Перед заседанием СГД он в больнице навестил семиклассника, который накануне пострадал в результате школьного конфликта.
3 декабря 2024  18:19
Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской Губдумы
414
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2024  14:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
452
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
3 декабря 2024  13:57
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
462
В этом году преобразилась третья очередь парка
3 декабря 2024  12:50
В этом году преобразилась третья очередь парка "Молодежный" в Самаре
475
Весь список