Самарец погасил долг перед детьми в миллион рублей

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Судебные приставы Кировского района г. Самары взыскали с должника-алиментщика свыше 1 миллиона рублей в пользу детей.

После развода житель г. Самары стал избегать исполнения своих родительских обязательств и оказания материальной поддержки детей. За время уклонения от уплаты алиментов у него накопилась задолженность в размере свыше 1,2 миллиона рублей.

В рамках исполнительного производства в отношении должника сотрудники Службы вынесли постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и в праве пользования спецправом на управление транспортными средствами, постановления об обращении взыскания на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства и получаемую мужчиной заработную плату. Также судебным приставом-исполнителем было установлено, что алиментщик имеет в собственности автотранспортное средство, которое с целью дальнейшей реализации в счет погашения долга было арестовано.

В результате принятых сотрудниками органов принудительного исполнения мер отец двоих несовершеннолетних детей выплатил им всю сумму задолженности по алиментам.