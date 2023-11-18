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Самарец перевел на счет мошенников более 400 000 рублей

18 ноября 2023 18:44
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Мужчина хотел продлить договор по обслуживанию телефона.

В Самаре мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что договор на телефонное обслуживание номера заканчивается и нужно его продлить, иначе клиент компании потеряет свой номер и все данные, которые хранятся на СИМ карте. Неизвестный сообщил мужчине, что договор можно перезаключить  по телефону.

Мужчина согласился, и звонивший потребовал продиктовать код из сообщения, которое поступит на номер, якобы этот код заменяет подпись в договоре на оказание услуг сотовой связи.

Мужчина выполнил все инструкции афериста. В результате приложение мобильного банка потерпевшего было переведено на телефонный номер мошенников, что позволило им завладеть деньгами в сумме более 400 000р. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, когда незнакомец выходит с вами на связь и пытается выманить какие-то данные, просит назвать секретные коды из сообщений, сразу же прервите такое общение. Самостоятельно свяжитесь с той организацией, от имени которой вам звонили, и перепроверьте информацию. Номера горячих линий обычно указаны на официальных сайтах компаний, а контакты для связи с банками также можно найти на их платежных картах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Теги: Самара Уголовное дело

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