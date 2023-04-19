Самарец оштрафован за хранение пороха

148

Житель г. Самары, чье разрешение на хранение огнестрельного оружия было аннулировано, незаконно хранил в доме дымный порох. Уголовный штраф, назначенный мужчине за совершенное преступление, был оплачен после вмешательства судебных приставов.

Правоохранительными органами в доме жителя г. Самары была найдена и изъята смесь дымного и бездымного пороха, который используется для снаряжения патронов. Кроме того установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками и угрожал взорвать квартиру. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». За совершенное преступления мужчине назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Судебный пристав-исполнитель выехал по месту жительства должника, чтобы вручить копию постановления о возбуждении исполнительного производства. Однако двери квартиры никто не открыл. Сотрудник Службы оставил должнику повестку о явке в отделение судебных приставов. Мужчина, прибыв на прием в назначенное время, пояснил, что после получения повестки он сразу же оплатил уголовный штраф по реквизитам, указанным в приговоре суда. В подтверждение своих слов мужчина предоставил судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате задолженности.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.