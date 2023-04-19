Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2024 году театр «СамАрт» будет играть спектакли сразу на трех сценах.
Продолжается строительство 3-й очереди здания Самарского ТЮЗа
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре мать систематически наносила своей 11-летней дочери побои
В Самаре отменили «Метафест»
В Самаре отменили «Метафест»
В Самаре в 6 школах отремонтируют пищеблоки за 45,8 млн рублей
В Самаре в 6 школах отремонтируют пищеблоки за 45,8 млн рублей
Тольяттинский художественный музей ждет масштабное обновление
Тольяттинский художественный музей ждет масштабное обновление
В Самаре горело кафе на ул. Антонова-Овсеенко
В Самаре горело кафе на ул. Антонова-Овсеенко
Ученые Самарского политеха предложили новую технологию очистки сточных вод
Ученые Самарского политеха предложили новую технологию очистки сточных вод
В Самаре хотят установить первый в мире памятник газовой плите
В Самаре хотят установить первый в мире памятник газовой плите
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.6
-0.03
EUR 89.57
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец оштрафован за хранение пороха

19 апреля 2023 10:14
148
Самарец оштрафован за хранение пороха

Житель г. Самары, чье разрешение на хранение огнестрельного оружия было аннулировано, незаконно хранил в доме дымный порох. Уголовный штраф, назначенный мужчине за совершенное преступление, был оплачен после вмешательства судебных приставов.

Правоохранительными органами в доме жителя г. Самары была найдена и изъята смесь дымного и бездымного пороха, который используется для снаряжения патронов. Кроме того установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками и угрожал взорвать квартиру. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». За совершенное преступления мужчине назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Судебный пристав-исполнитель выехал по месту жительства должника, чтобы вручить копию постановления о возбуждении исполнительного производства. Однако двери квартиры никто не открыл. Сотрудник Службы оставил должнику повестку о явке в отделение судебных приставов. Мужчина, прибыв на прием в назначенное время, пояснил, что после получения повестки он сразу же оплатил уголовный штраф по реквизитам, указанным в приговоре суда. В подтверждение своих слов мужчина предоставил судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате задолженности.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы Самарской области взыскали в ходе акции свыше 680 тысяч рублей
19 апреля 2023, 12:20
Судебные приставы Самарской области взыскали в ходе акции свыше 680 тысяч рублей
Акция «Узнай о своих долгах» продолжается. Общество
90
Судебные приставы восстановили трудовые права работников самарского ресторана
18 апреля 2023, 13:15
Судебные приставы восстановили трудовые права работников самарского ресторана
Суд установил, что работодатель не оформил с сотрудниками трудовые договоры. Происшествия
362
Судебный пристав в Самаре спас из огня пожилых жильцов частного дома
18 апреля 2023, 12:27
Судебный пристав в Самаре спас из огня пожилых жильцов частного дома
Удостоверившись, что в помещении больше никого нет судебный пристав покинул его. Происшествия
317
В центре внимания
Проект
19 апреля 2023  12:51
Проект "Карта жителя" для платежной системы "Мир" является в Самарской области опорным
85
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
19 апреля 2023  11:35
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
138
Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники.
18 апреля 2023  14:44
В медучреждения Самарской области поступили более ста новых машин скорой и неотложки
472
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
18 апреля 2023  13:32
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
369
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за их верность Отечеству. 
17 апреля 2023  15:18
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами, приехавшими в отпуск из зоны СВО
546
Весь список