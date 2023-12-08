Самарец менял имена, чтобы скрываться от алиментов

157

После развода с бывшей женой житель г. Самары решил, что несмотря на решение суда, выплачивать своим сыновьям алименты не его обязанность. Несогласная с мнение экс-супруга мать мальчиков направила исполнительный документ в отделение судебных приставов, где в отношении мужчины возбудили исполнительное производство о взыскании алиментных платежей.

Судебными приставами в рамках исполнительного производства были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения, а также вынесен запрет на выезд должника за пределы Российской Федерации и ограничение в праве пользования водительским удостоверением. Выход по местам предполагаемого нахождения должника не давал результата. Мужчина стал скрываться от сотрудников Службы. В отношении него завели разыскное дело.

В ходе проведения разыскных мероприятий судебными приставами установлено, что, с целью избежания ответственности за неуплату алиментов, должник неоднократно сменял свои фамилию, имя и отчество. Также выяснилось, что помимо его первой супруги исполнительный лист о взыскании алиментных платежей в отношении него подала еще одна женщина, ребенок от которой у него появился уже после того, как он сменил свои паспортные данные.

После установления факта неоднократной смены имени сотрудникам Службы удалось установить местонахождения должника. В отношении него составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и направили на обязательные работы.

После примененных судебными приставами мер должник приступил к погашению задолженности по алиментам.