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Самарец, ловивший рыбу сетью, может лишиться свободы

7 июня 2021 12:42
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Самарец, ловивший рыбу сетью, может лишиться свободы

Полицейские напоминают, что за незаконный вылов водных биологических ресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Согласно собранным материалам, ранее не судимый 61-летний житель Самары осуществлял вылов рыбы в местах нереста на озере Гатное в Куйбышевском районе. Незаконные действия мужчины заметили участковые уполномоченные полиции, проводившие в вечернее время обход административной территории. Сотрудники полиции задержали мужчину и изъяли у него около 100 метров рыболовной сети и резиновую лодку. В ходе осмотра места происшествия незаконно выловленная рыба изъята и возвращена в естественную среду обитания.

В ходе общения с полицейскими задержанный не стал отрицать своей вины и признался в содеянном.

Сообщить обо всех противоправных фактах вылова водных биологических ресурсов можно в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Теги: браконьеры лов сетью уголовное дело

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