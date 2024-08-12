Самарчанку обязали вернуть бывшему мужу «Ниву», три телевизора и мультиварку

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Судебные приставы г. Самары помогли жителю региона поделить с бывшей женой совместно нажитое.

Супруги из г. Самары решили разойтись, однако поделить совместно нажитое имущество мирно не вышло. Возвращать свои вещи мужчине пришлось через суд. Исполнительный документ о передаче трех телевизоров, шкафа-купе, дивана, холодильника, стиральной машины, мультиварки, фотоаппарата, видеокамеры и автомобиля «Нива» поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самары. Постановление о возбуждении исполнительного производства направили в адрес обеих сторон.

В рамках исполнительного производства судебные приставы предупредили должницу о последствиях неисполнения решения суда, в том числе о мерах принудительного воздействия, которые могут быть применены к ней. Несмотря на полученные предупреждения, женщина экс-супругу вещи так и не вернула. В результате в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Принятые судебными приставами меры побудили должницу исполнить решение суда и передать бывшему мужу его имущество.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.