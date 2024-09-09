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Самарчанку обязали пустить работников к трубе холодного водоснабжения

9 сентября 2024 10:02
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Самарчанку обязали пустить работников к трубе холодного водоснабжения

В одном из многоквартирных домов в г. Самаре произошла разгерметизация системы холодного водоснабжения. В результате проверки было установлено, что пришедший в негодность участок трубопровода проходил через квартиру одной из жительниц дома.
Управляющая компания обратилась к женщине с просьбой предоставить доступ в квартиру для устранения утечки. Однако она в доступе в жилое помещение отказывала. Не сумев убедить хозяйку квартиры, управляющая компания обратилась в суд.


Исполнительные листы в отношении собственницы поступил в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары. Судебный пристав-исполнитель установил срок для добровольного исполнения решения суда, разъяснил меры, применяемые в случае игнорирования требований сотрудника. Однако должница продолжала упорствовать.
За неисполнение решения суда сотрудник Службы вынес в отношении собственницы квартиры постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. После этого должница предоставила управляющей компании доступ к общедомовой системе холодного водоснабжения, проходящей через ее квартиру, для проведения аварийных работ и устранения утечки.

Теги: Судебные приставы

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