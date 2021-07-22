Самарчанке помогли получить компенсацию за залитую квартиру

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Судебные приставы Самары помогли женщине получить компенсацию за материальный ущерб, причиненный вследствие залива квартиры. Сумма долга составила более 72 тысяч рублей.

Женщина обратилась в суд за возмещением материального ущерба, причиненного в результате затопления ее квартиры. Установлено, что сосед сверху не обеспечивал надлежащее содержание своего имущества, а именно — система канализации забита, краны в смесителях сломаны и не перекрывают воду. В результате чего в его жилье на кухонном полу постоянно присутствует вода. Из-за этого в квартире этажом ниже влага на потолке и стенах не просыхала, вздулся пол, повреждена мебель и межкомнатные двери, на стенах и потолке разрастается грибок, воздух в помещении стал затхлым и влажным. Суд исковые требования о возмещении ущерба удовлетворил и обязал мужчину выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере более 72 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании материального ущерба поступил на исполнение в отделение судебных приставов Кировского района г. Самары.

Судебным приставом-исполнителем должник уведомлен о возбуждении исполнительного производства. В добровольном порядке задолженность мужчина не погашал. Судебным приставом в рамках исполнительного производства в отношении должника вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. После применения данной меры, мужчина полностью погасил задолженность в размере более 72 тысяч рублей.