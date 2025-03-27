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Самарчанке помогли получить 1,8 млн рублей зарплаты

27 марта 2025 13:10
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Самарчанке помогли получить 1,8 млн рублей зарплаты

Жительница г. Самары, работавшая инженером в одном из самарских предприятий, больше года не получала положенную ей заработную плату. Поскольку организация длительное время не производила полноценный расчет, женщина обратилась с исковым заявлением в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требование гражданки и✍️ принял решение о взыскании с работодателя задолженности по заработной плате и компенсации за её несвоевременную выплату в размере 1,8 млн рублей. 

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. Сотрудник  уведомил руководство организации о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях уклонения от исполнения решения суда. Однако руководство продолжало бездействовать. В связи с этим судебный пристав вынес постановления о запрете вносить изменения в ЕГРЮЛ и совершать регистрационные действия в отношении автотранспортных средств, принадлежащих организации. Кроме того, судебный пристав обратил взыскание на расчетные счета компании. 

В результате принятых мер задолженность по заработной плате и компенсация за её несвоевременную выплату была взыскана в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

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