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Самарчанка задолжала ребенку 200 тысяч рублей

20 марта 2023 12:46
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Самарчанка задолжала ребенку 200 тысяч рублей

Очередное посещение развлекательного заведения обернулось для матери-алиментщицы из г. Самары административной ответственностью и обязательными работами на 80 часов. Судебные приставы установили местонахождение женщины через ее знакомых.

Длительное время гражданка вела асоциальный образ жизни, не уделяла достаточного внимания своему сыну, в связи с чем была лишена родительских прав. Суд обязал женщину ежемесячно производить выплаты ребенку в размере ¼  части доходов. На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Кировского района г. Самары  было возбуждено исполнительное производство.

Алиментщица посчитала, что решить проблему выплаты алиментов можно скрывшись от судебных приставов. При этом долг матери перед ребенком составил 200 тысяч рублей.

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары было заведено разыскное дело. Судебные приставы установили круг общения должницы и узнали, где чаще всего она проводит время. Застали алиментщицу в одном из питейных заведений. Сотрудники Службы доставили должницу в отделение, где в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил  жительнице областной столицы наказание в виде 80 часов обязательных работ. За общественным трудом у женщины будет время переосмыслить свое отношение к ребенку.

Теги: Судебные приставы

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