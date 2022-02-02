Самарчанка пыталась дать полицейскому взятку

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По данным оперативников, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за прекращение проверки по факту незаконной продажи незамерзающей жидкости.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре задержали ранее не судимую жительницу областного центра по подозрению в даче взятки полицейскому.

Как следует из материалов уголовного дела, в январе текущего года в магазине, расположенном на ул. Промышленности, женщина 1977 года рождения передала оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции незаконное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за не проведение проверки по факту реализации ею незамерзающей жидкости.

Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими из незаконного оборота изъято 25 литров жидкости. В отношении женщины - индивидуального предпринимателя собран административный материал, предусмотренный ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

По материалам, собранным сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)). В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.