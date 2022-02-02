Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области установят еще один автоматический пункт весогабаритного контроля
В Самарской области установят еще один автоматический пункт весогабаритного контроля
Сотрудники Единого контакт-центра ежедневно принимают более 7000 звонков от жителей Самарской области
Сотрудники Единого контакт-центра ежедневно принимают более 7000 звонков от жителей Самарской области
США перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных
США перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных
В Ставропольском районе в ДТП пострадали двое
В Ставропольском районе в ДТП пострадали двое
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
Раскрыто производство фальшивых шенгенских виз в Петербурге
Раскрыто производство фальшивых шенгенских виз в Петербурге
Россия не хочет дальнейшего обострения отношений с Западом
Россия не хочет дальнейшего обострения отношений с Западом
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.13
-0.34
EUR 86.79
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка пыталась дать полицейскому взятку

2 февраля 2022 11:51
116
Самарчанка пыталась дать полицейскому взятку

По данным оперативников, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за прекращение проверки по факту незаконной продажи незамерзающей жидкости.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре задержали ранее не судимую жительницу областного центра по подозрению в даче взятки полицейскому.

Как следует из материалов уголовного дела, в январе текущего года в магазине, расположенном на ул. Промышленности, женщина  1977 года рождения передала оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции незаконное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за не проведение проверки по факту реализации ею  незамерзающей жидкости. 

Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими из незаконного оборота изъято 25 литров жидкости. В отношении женщины - индивидуального предпринимателя собран административный материал, предусмотренный ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

По материалам, собранным сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)). В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские полицейские задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
02 февраля 2022, 09:33
В Самаре задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
Все, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленниц, могут обратиться в ближайший отдел полиции. Криминал
431
Тольяттинка перевела мошеннику с помощью банкомата свыше 200 тысяч рублей
01 февраля 2022, 10:55
Тольяттинка перевела мошеннику с помощью банкомата свыше 200 тысяч рублей
Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета. Криминал
335
Житель Жигулевска, попав в ДТП, заявил о краже машины
01 февраля 2022, 09:36
Житель Жигулевска, попав в ДТП, заявил о краже машины
Он хотел скрыть аварию от жены. Происшествия
348
В центре внимания
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
2 февраля 2022  13:23
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
56
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 февраля 2022  12:59
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
115
Со 2 февраля все учреждения дополнительного образования Самарской области перейдут на дистанционное обучение
2 февраля 2022  12:55
Со 2 февраля все учреждения дополнительного образования Самарской области переходят на дистанционное обучение
159
Самарские полицейские задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
2 февраля 2022  09:33
В Самаре задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
433
Одно из ключевых направлений работы РГО в Самарской области – развитие сферы туризма и повышение туристической привлекательности региона. 
1 февраля 2022  21:35
Дмитрий Азаров возглавит Попечительский совет реготделения «Русского географического общества»
422
Весь список