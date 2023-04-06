Самарчанка продавала алкоголь подросткам

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Женщину, несколько раз продавшую несовершеннолетним алкогольную продукцию, поймали с поличным. Уголовный штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный за опрометчивый поступок, был оплачен после беседы с судебным приставом.

Установлено, что продавщицей крупной розничной сети было продано несколько бутылок спиртосодержащей продукции несовершеннолетним гражданам. Женщину привлекли к уголовной ответственности и обязали оплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Однако решение суда нарушительницей в установленный срок исполнено не было.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Судебный пристав-исполнитель направил постановление о возбуждении исполнительного производства через Госуслуги, после чего связался с должницей и объяснил, чем может грозить несвоевременная оплата долга.

Женщина на следующий же день погасила задолженность.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.