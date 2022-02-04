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Самарчанка оплатила задолженность по налогам, чтобы продать землю

4 февраля 2022 14:02
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Самарчанка оплатила задолженность по налогам, чтобы продать землю

В Самаре женщина накопила долг по налогам свыше 80 тысяч рублей и не спешила погашать его. Лишь наложение судебными приставами запрета на регистрационные действия в отношении ее земельного участка побудило оплатить задолженность. 

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре возбуждено исполнительное производство о взыскании с жительницы областной столицы долга по налогам в 84 тысячи рублей. Женщина, зная о том, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, не предприняла незамедлительных мер к добровольному погашению долга. 

 В рамках исполнительного производства установлено, что должница является владелицей земельного участка. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении ее имущества. 

В связи с тем, что запрет помешал женщине продать земельный участок, она полностью  погасила задолженность по налогам, после чего  все запреты с её имущества были сняты. 

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

 

Теги: Судебные приставы

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