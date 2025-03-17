Самарчанка не дала украсть у себя деньги

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В полицию Самарской области обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о попытке мошенничества. Женщина рассказала, что стала жертвой сложной схемы обмана, организованной группой мошенников.

В мессенджере с номера её начальницы пришло сообщение. В нем говорилось, что их ИП проходит проверку со стороны правоохранительных органов, и давались советы, как давать правдивые ответы на все вопросы.

На следующий день женщине поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник в агрессивной манере обвинил её в государственной измене, утверждая, что она якобы перевела денежные средства террористам через ИП. Далее мошенник выдвинул требование взять кредит на сумму 300 тысяч рублей и перевести эти средства ему для “закрытия уголовного дела”.

Благодаря бдительности женщины, она распознала признаки мошенничества и прервала разговор. После этого пострадавшая незамедлительно обратилась в за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает гражданам о необходимости сохранять бдительность при получении подобных сообщений и звонков, не поддаваться на провокации и незамедлительно обращаться за помощью в правоохранительные органы.