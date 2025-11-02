Самарчанка на автомобиле Lexus сбила на остановке, выходившего из трамвая, подростка

95

ДТП произошло 1 ноября, в 22:04, в Железнодорожном районе Самары.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что 48-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus NX 200, ехала по ул. Тухачевского, в направлении ул. Московская. В пути следования нарушила ПДД и допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выходил из вагона трамвая на остановке общественного транспорта.

14-летний молодой человек с места ДТП доставлен в медицинское учреждение. Отпущен, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО