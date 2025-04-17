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С самарца взыскан уголовный штраф за фиктивную постановку на учет 104 иностранцев

17 апреля 2025 12:20
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С самарца взыскан уголовный штраф за фиктивную постановку на учет 104 иностранце

Судебные приставы Красноглинского района г. Самары взыскали с 46-летнего жителя г. Самары уголовный штраф в размере 290 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

Мужчина за денежное вознаграждение поставил на учет 104 иностранных гражданина. За данное деяние его привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3  УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Суд назначил ему в качестве наказания уплату уголовного штрафа в размере 290 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары возбудили исполнительное производство. Должника ознакомили с процессуальными документами и разъяснили, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок в суд будет направлено представление о замене его иным видом наказания.

Не желая сталкивать с более жесткими мерами, мужчина оперативно погасил имеющуюся задолженность. Уголовный штраф взыскан. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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