В Тольятти 57‑летний водитель угрожал инженеру‑конструктору пистолетом

В Тольятти окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению 24-летнего местного жителя о совершении в отношении него хулиганских действий во время дорожного конфликта.

В ходе расследования уголовного дела следователь допросил заявителя, изучил представленное им видео инцидента, провел иные следственные действия и установил обстоятельства произошедшего: в конце января текущего года инженер-конструктор одного из городских акционерных обществ следовал на своем автомобиле по ул. Южное шоссе. На кольце с ул. Борковская один из участников дорожного движения нарушил ПДД РФ, вынудил заявителя остановиться, после чего вышел из машины и высказался в адрес молодого человека грубой нецензурной бранью, при этом выражал угрозы убийством и направлял на него предмет, похожий на пистолет Макарова. Поняв, что никто не желает вступать с ним в спор, правонарушитель сел в свой автомобиль и уехал. Противоправные действия попали на запись камеры регистратора, установленного в автомобиле потерпевшего. Через некоторое время молодой человек обратился в полицию за помощью.

Для установления личности злоумышленника следователь инициировал разыскные мероприятия с привлечением оперативных подразделений. После установления фигуранта вызвал его на допрос, в ходе которого ранее судимый за имущественные преступления 57-летний местный житель пояснил свои противоправные действия тем, что решил «проучить молодого водителя», но не смог сдержать ярость и продемонстрировал ему пневматический пистолет, которым владеет на законных основаниях.

В ходе расследования следователь проверил причастность фигуранта к аналогичным эпизодам, запросив сведения из информационных баз МВД. Он также изучил личные данные подозреваемого, что позволило определить мотив и обстоятельства произошедшего.

В настоящее время жителю Автозаводского района вручена копия обвинительного заключения о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». После согласования с прокуратурой уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.