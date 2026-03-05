В России планируют усилить контроль за проведением техосмотра

В МВД подготовили инициативу по усилению контроля за проведением техосмотра, пишет "Коммерсантъ".

"МВД подготовило новую версию постановления правительства РФ, которым планируется усилить с 1 сентября 2026 года контроль за проведением техосмотра", — говорится в статье.

Как уточняет издание, некоторые операторы ТО оформляют фиктивные диагностические карты техосмотра на машины, которые нигде и никогда не проверялись. При выявлении двух таких нарушения за год полиция направляет материалы в Российский союз автостраховщиков для лишения оператора аккредитации с последующим отключением от ЕАИСТО.

"По новым правилам МВД будет приостанавливать доступ к системе, не дожидаясь страховщиков", — добавляется в материале.

Также там утверждается, что в новой версии может появиться положение, описывающее детальный механизм подачи жалоб операторов на отключение от ЕАИСТО. Так, по данным газеты, ее должны подать в течение 20 дней в электронном виде через сайт МВД. На рассмотрение отводится 15 рабочих дней со дня регистрации, а по ее итогам ГИБДД сможет составить обращение без удовлетворения или восстановить доступ компании к ЕАИСТО, говорится в статье.