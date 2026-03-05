Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 2 640 военных

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 2 640 военнослужащих, до 1 502 640. Об этом говорится в опубликованном указе главы государства.

Путин своим указом также установил штатную численность Вооруженных сил РФ на уровне 2,4 млн человек. В сравнении с предыдущим уровнем, штатная численность увеличена более чем на 2,5 тыс. человек.

Согласно документу, штатная численность ВС РФ теперь составляет 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военных. Ранее количество военнослужащих в ВС РФ составляло 1,5 млн, пишет ТАСС.