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С начала года в результате аварийного режима работы электрооборудования в Самарском регионе произошло 918 пожаров

8 августа 2024 11:21
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С начала года в результате аварийного режима работы электрооборудования в Самарском регионе произошло 918 пожаров

С начала года в результате аварийного режима работы электрооборудования в регионе произошло 918 пожаров, на которых пострадало 47 человек, погибло 42 человека, 6 из них дети.

Только за последние месяц по этой причине зарегистрировано 129 пожаров, 1 человек погиб и 3 травмированных.

Как правило, пожары от электротехнических причин возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при использовании неисправных электроприборов и оставлении их без присмотра.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона:

  • - монтаж электропроводки должен выполнять только квалифицированный специалист;
  • - замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;
  • - не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;
  • - нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;
  • - необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;
  • - не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;
  • - запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;
  • - не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;
  • - не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей.

Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.

Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имущество и избежать трагедии!

В случае пожара звоните по телефонам пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101». 

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 

8 (846) 337-72-82

Теги: Пожар

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