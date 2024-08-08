С начала года в результате аварийного режима работы электрооборудования в Самарском регионе произошло 918 пожаров

213

С начала года в результате аварийного режима работы электрооборудования в регионе произошло 918 пожаров, на которых пострадало 47 человек, погибло 42 человека, 6 из них дети.

Только за последние месяц по этой причине зарегистрировано 129 пожаров, 1 человек погиб и 3 травмированных.

Как правило, пожары от электротехнических причин возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при использовании неисправных электроприборов и оставлении их без присмотра.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона:

- монтаж электропроводки должен выполнять только квалифицированный специалист;

- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;

- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;

- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;

- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;

- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;

- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;

- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей.

Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.

Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имущество и избежать трагедии!

В случае пожара звоните по телефонам пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101».

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области

8 (846) 337-72-82