Закон Криминал Происшествия Советы юриста

С начала года судебные приставы Самарской области помогли выдворить 547 иностранных граждан

31 октября 2025 09:57
84
С начала года судебные приставы Самарской области помогли выдворить 547 иностранных граждан

С начала 2025 года судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 547 иностранных граждан.

За прошедшую неделю сотрудниками органов принудительного исполнения до пункта пропуска через государственную границу препровождено 62 гражданина из ближнего зарубежья. Причиной отправки иностранцев обратно на родину стало нарушение ими законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те граждане, кто по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно.

Покинувшим территорию России при участии сотрудников ГУФССП России по Самарской области жителям соседних республик на ближайшие 5 лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.

Теги: Судебные приставы

