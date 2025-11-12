С автомобилистки в Кинельском районе взыскали штраф за пьяную езду

127

Судебные приставы Кинельского района взыскали с местной жительницы уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Выпив около литра слабоалкогольного напитка, жительница г. Кинеля, ранее уже привлекаемая к административной ответственности за невыполнение законного требования сотрудников Госавтоинспекции о прохождении медицинского освидетельствования, решила повторить свой «подвиг». Находясь в состоянии опьянения, она села за руль автомобиля своего знакомого, но не успела отъехать далеко, как была замечена сотрудниками ГИБДД.

Задержанная девушка была направлена на медицинское освидетельствование, где специалистами было подтверждено, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал ее виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области в отношении нее было возбуждено исполнительное производство.

Так как должница не спешила оплачивать уголовный штраф, судебный пристав ограничил ее в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся в банках.

В результате принятых сотрудником органа принудительного исполнения мер — задолженность полностью погашена.