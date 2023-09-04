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С 1 по 3 сентября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено 55 пьяных водителей

4 сентября 2023 13:18
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С 1 по 3 сентября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено 55 пьяных водителей

С 1 по 3 сентября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 55 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Особое внимание инспекторов ДПС было обращено на эксплуатацию мототранспортных средств с нарушением неисправности системы выпуска отработанных газов, управление без водительских и регистрационных документов, без мотошлемов, нарушение правил маневрирования, управление технически неисправными, незарегистрированными в установленном порядке транспортными средствами. За истекшие три дня сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 26 нарушений ПДД РФ, совершенных указанной категорией участников дорожного движения.

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 55 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции выявили 3 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 307 водителей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлен 51 нарушитель правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 72 правонарушителя со стороны водителей и 91 со стороны пешеходов.

Теги: БДД

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