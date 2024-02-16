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Росгвардейцы задержали жителя Сызрани, который скрывался от судебных приставов

16 февраля 2024 09:19
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Росгвардейцы задержали жителя Сызрани, который скрывался от судебных приставов

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Сызрани. Возле одного из домов на улице Нефтепроводной стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, внешность которого подходила под ранее полученную ориентировку. Росгвардейцы утвердились в своих подозрениях после того, как пешеход попытался скрыться, увидев их служебный автомобиль.

Патрульные задержали мужчину. Установив личность задержанного и проверив ее по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что местного жителя 1986 года рождения действительно разыскивают с октября прошлого года. Мужчину объявили в федеральный розыск в качестве подозреваемого, который скрылся от органов дознания Федеральной службы судебных приставов.

Росгвардейцы доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Теги: Росгвардия

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