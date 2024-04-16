Росгвардейцы задержали самарца, который скрывался от правосудия

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Жителя областного центра, который скрывался от служителей Фемиды, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе Самары.

В дневное время стражи правопорядка получили от дежурного информацию о молодом человеке, нарушавшем общественный порядок возле одного из домов на улице Василия Татищева. Прибывшие росгвардейцы задержали жителя областного центра 2000 года рождения. Патрульные проверили его личность по информационным базам данных и выяснили, что молодой человек объявлен в розыск. Сотрудники правоохранительных органов искали его как подсудимого, скрывшегося от правосудия.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в ближайший отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.