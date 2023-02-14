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Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже колес на 100 тысяч рублей

14 февраля 2023 09:40
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Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже колес на 100 тысяч рублей

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Сызрани. От дежурного стражам правопорядка поступила информация о краже. Неизвестный украл из гаража комплект автомобильных колес.

Получив приметы злоумышленника, росгвардейцы начали его поиски. Патрульная группа заметила мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии задержали его.

Неудачливый 45-летний вор не стал отпираться и признался росгвардейцам, что украл 4 колеса, чтобы позже перепродать. Стоимость похищенного составила более 100 тысяч рублей. 

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали жителя Сызрани своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Теги: Росгвардия

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