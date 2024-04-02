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Росгвардейцы задержали мужчину, который хотел украсть игровую приставку

2 апреля 2024 10:44
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росгвардейцы задержали мужчину, который хотел украсть игровую приставку

Около семи часов вечера экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Стражи правопорядка получили от дежурного сообщение о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в ломбарде на улице 40 лет Победы. Росгвардейцы незамедлительно выехали по указанному адресу.

По прибытии экипаж вневедомственной охраны задержал молодого человека, который пытался похитить из ломбарда игровую приставку. Проверив личность правонарушителя  по имеющимся информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что он находится в розыске – житель Тольятти 2001 года рождения скрылся от следствия.

Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

 

Теги: Росгвардия

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