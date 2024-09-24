Росгвардейцы разыскали без вести пропавшего пенсионера в Сызрани

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Сызрани. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о том, что несколько часов назад пожилой мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и не выходит на связь. Получив приметы местного жителя, росгвардейцы незамедлительно отправились на его поиски.



Спустя некоторое время в районе проспекта Гагарина сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, внешность которого подходила под описание из ранее полученной ориентировки. Патрульные остановили пенсионера. Проверив его личность по информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что 77-летний житель Сызрани действительно чистится без вести пропавшим.



Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали мужчину своим коллегам из полиции.