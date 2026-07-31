рано утром в Ставропольском районе произошло возгорание автомобиля

31 июля в 04:16 в пожарно-спасательную часть №148 пожарно- спасательного отряда № 30 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки.

По прибытии специалистов было установлено, что горит автомобиль.

На тушение пожара оперативно был подан 1 ствол «Б».

В 04:38 была объявлена локализация пожара, в 04:41- ликвидация открытого горения, а в 04:53 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

К счастью, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"