рано утром в Ставропольском районе произошло возгорание автомобиля

31 июля в 04:16 в пожарно-спасательную часть №148 пожарно- спасательного отряда № 30 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки.
По прибытии специалистов было установлено, что горит автомобиль.
На тушение пожара оперативно был подан 1 ствол «Б».
В 04:38 была объявлена локализация пожара, в 04:41- ликвидация открытого горения, а в 04:53 зафиксирована ликвидация последствий пожара.
К счастью, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.