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Пьяного водителя Лексуса в Похвистневском районе наказали за повторное нарушение

14 июня 2022 09:59
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Пьяного водителя Лексуса в Похвистневском районе наказали за повторное нарушение

Во время несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» для проверки документов остановили автомобиль Lexus. За рулем транспортного средства находился житель города Похвистнево 1963 года рождения, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, которое показало наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,637 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха, то есть в концентрации, превышающей предельно допустимую норму содержания алкоголя.
Выяснилось, что в 2021 году мужчина признан виновным в совершении аналогичного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Соответствующих выводов правонарушитель не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Похвистневский районный суд Самарской области доказательства, собранные дознавателем отдела дознания МО ВД России «Похвистневский» лейтенантом полиции Юлией Сандриковой, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде штрафа в размере двухсот тысяч рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Теги: БДД

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