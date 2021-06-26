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Проверяется, есть ли среди пострадавших при обрушении дома во Флориде россияне

26 июня 2021 11:55
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Проверяется, есть ли среди пострадавших при обрушении дома во Флориде россияне

Посольство России запросило у Госдепартамента США информацию о том, есть ли среди пострадавших при обрушении дома во Флориде россияне.

В случае необходимости соотечественникам будет оказана консульская помощь, – говорится в сообщении дипмиссии в "Фейсбуке". В ночь на четверг в городе Серфсайд в штате Флорида обрушилось 12-этажное здание. В результате погибли четыре человека, судьба 159-ти остается неизвестной.

Президент США Джо Байден ввел в штате режим ЧС. Поиски людей осложняются сильным задымлением, вызванным возгораниями под завалами, также есть риск дальнейшего обрушения конструкций здания. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб. Спасатели по-прежнему рассчитывают извлечь из-под завалов живых людей, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com

Теги: обрушение зданий США Флорида

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