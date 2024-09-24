Прокуратура Камышлинского района взяла на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП с участием автодома

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Как сообщалось ранее, сегодня, 24.09.2024 примерно в 06:30 на 1092 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе н.п. Новый Усман м.р. Камышлинский произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Киа Рио» и автодома на колесах. Погиб человек.

На месте происшествия работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует прокурор Камышлинского района Александр Денисов.

Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ход и результаты доследственной проверки взяты прокурором района на контроль.