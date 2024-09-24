Прокуратура Камышлинского района взяла на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП с участием автодома

Я нашел ошибку
Главные новости:
Образовательный проект «Мама-предприниматель» ежегодно помогает десяткам женщин успешно воплощать свои идеи в жизнь, стартовать в бизнесе и развивать любимое дело.
В Самаре стартовало обучение по программе «Мама-предприниматель»
Ресурсное предприятие обновляет два участка трубы - на ул. Дачной от Пензенской до Чернореченской и от ПОК до ул. Тухачевского. Всего - 850 метров.
"РКС-Самара" обновляют водовод от ПОК сразу в двух местах без отключения холодной воды
Оборудование установлено во взрослой поликлинике, где в рамках нацпроекта проведен капитальный ремонт.
Жители Отрадного проходят диагностику на современном оборудовании
Жители 4 населенных пунктов будут получать помощь в новых условиях.
В этом году в Ставропольском районе будут возведены 4 современных объекта первичного звена здравоохранения
Самарскую область представляли Полина Рукосуева и Анастасия Наумова в категории 13 лет и Милана Емельяненко - в категории 11 лет.
В Таиланде проходило первенство мира по муайтай
Каждый участник фотодней получит готовые фотографии, благодаря которым сможет привлекать внимание аудитории в социальных сетях и на маркетплейсах.
Самозанятые региона приняли участие в бесплатных фотосессиях
Накануне проведения расширенного заседания президиума Госсовета РФ по вопросам развития экспорта в Москве проходит семинар-совещание по подготовке.
Вячеслав Федорищев: «Предприятия Самарской области получат дополнительные возможности для развития экспортного потенциала»
В режиме ВКС к муниципальному диалогу были подключены все 89 регионов страны.
Регионы начали обсуждение нового закона о местном самоуправлении
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.92
0.34
EUR 103.22
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Осенний променад по модернизму: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» пройдет в Самаре
В историческом парке «Россия – моя история» 26 сентября состоится открытие выставки фотографии «Черное и белое»
Тольяттиазот провел семейный футбольный праздник
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Прокуратура Камышлинского района взяла на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП с участием автодома

24 сентября 2024 13:54
211
Прокуратура Камышлинского района взяла на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП с участием автодома

Как сообщалось ранее, сегодня, 24.09.2024 примерно в 06:30 на 1092 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе н.п. Новый Усман м.р. Камышлинский произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Киа Рио» и автодома на колесах. Погиб человек. 

На месте происшествия работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует прокурор Камышлинского района Александр Денисов.

Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ход и результаты доследственной проверки взяты прокурором района на контроль.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре 70-летний водитель сбил 10-летнего ребенка
24 сентября 2024, 12:41
В Самаре 70-летний водитель сбил 10-летнего ребенка
Он  переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествия
165
ДТП с погибшим произошло на трассе Нефтегорс-Богдановка с участием трех автомобилей
24 сентября 2024, 11:42
ДТП с погибшим произошло на трассе Нефтегорс-Богдановка с участием трех автомобилей
Пожарные спасатели провели аварийно-спасательные работы. Происшествия
227
В Камышлинском районе в ДТП с участием автодома погибли два человека
24 сентября 2024, 09:25
В Камышлинском районе в ДТП с участием автодома погибли два человека
Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Происшествия
239
В центре внимания
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
23 сентября 2024  11:22
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
387
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
22 сентября 2024  13:54
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
872
В Самаре на трассах спортивной школы
21 сентября 2024  13:34
В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации
1060
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
21 сентября 2024  12:43
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
861
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
1074
Весь список