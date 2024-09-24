В Камышлинском районе в ДТП с участием автодома погибли два человека

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По предварительным данным, собранным Госавтоинспекторами, следует, что 24.09.24 примерно 06:40 на автодороге М-5 "Урал" 1191+600 водитель 1976 г.р., управляя автомобилем Кио Рио, выехал на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Форд «Автодом» под управлением водителя 1955 г.р. На месте происшествия водитель и пассажир автомобиль Кио Рио погибли. Водитель автомобиль Форд «Автодом» 1955г.р и пассажир 1961 гр. получили телесные повреждения, скорой помощью доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Также на месте работали пожарные-спасатели.